Tilsa Lozano denunció que su página de Facebook fue hackeada y la están vendiendo en casi 3 mil dólares.

A través de un video publicado en Instagram, la exvengadora se mostró muy preocupada por lo ocurrido: “(Quiero) hacer pública una denuncia: me han hackeado mi Facebook con más de 1 millón y medio de seguidores, es un Facebook que tengo hace más de 10 años”.

“Están vendiendo mi Facebook en 2900 dólares, lo están ofreciendo en una página”, contó Tilsa Lozano.

La exconejita dijo no comprender cómo lograron arrebatarle su perfil en esta red social: ”No entiendo quién me lo ha hackeado ni en qué modalidad ni por qué me lo han hackeado. Son 10 años de trabajo en ese Facebook, de mucho amor, de muchos seguidores”.

“Primero lo desaparecieron, yo trataba de entrar a mi Facebook y no podía entrar. Y hace unos días regresó la página de Facebook pero con otras fotos, yo no puedo ingresar a mi Facebook”, reveló Tilsa Lozano.

La exvengadora invitó a sus seguidores a denunciar el hackeo para que pueda recuperar su Facebook.

Tilsa Lozano hace denuncia - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Brunella Horna evitó opinar sobre Renzo Costa e Isabel Acevedo

Brunella Horna sobre Isabel Acevedo - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR