¡Fuertes declaraciones! Tilsa Lozano estuvo como invitada en “En boca de todos”, donde reveló detalles de lo que será su matrimonio con Jackson Mora. Sin embargo, la modelo sorprendió a propios y extraños al revelar que piensa invitar a su expareja y padre de sus menores hijos, Miguel Hidalgo.

Frente a ello, la exconejita decidió participar en divertido juego donde aseguró que es solo un “chisme” la posible invitación a su exnovio. “¿En tu matrimonio estará invitado Miguel Hidalgo, padre de tus dos hijos?”, fue la pregunta que le hicieron los conductores.

“Lo hemos conversado y por supuesto que lo invitaría... Lo puedo invitar, ya lo he conversado con Jackson y el también invitaría a la mamá de su hijo. Dicen que siempre es lo más bonito llevar la fiesta en paz. No hay ningún problema, pero es un chisme porque no hay nada concreto aún, no hemos enviado las invitaciones. Tanto Jackson con la mamá de su hijo y yo con el papá de mis hijos tenemos una buena relación”, dijo Tilsa fuerte y claro.

Recordemos que días atrás la exvengadora estuvo en medio de una gran polémica, luego de que la periodista de espectáculos Magaly Medina la tildara de “desubicada” por decir que aceptaría ir a su programa si le paga 20 mil dólares.

