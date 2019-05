Tilsa Lozano lanza advertencia al "Loco" Vargas: "Este celular es de este año" (VÍDEO)

Tilsa Lozano se volvería a sentar en 'El valor de la verdad' si es que se confirma que Juan Manuel Vargas es el próximo invitado en el sillón rojo. Pero lo primero que aseguró es que no le entablaría ninguna demanda porque todos tienen derecho a hablar.

"No (lo demandaría), él tiene toda la libertad de sentarse y hablar, pero si se sienta no creo que habla mal de mí. Yo estoy tranquila, yo no tengo nada que ocultar", comentó.

¿Tendría pruebas comprometedoras del 'Loco' de este año?

La presentadora de 'En Exclusiva' sostuvo que está tranquila, pero advirtió que si él sale a hablar, ella no tendría problemas de volver a sentarse en el sillón rojo.

"Cuando yo tuve conversaciones (con la producción de EVDLV) me pidieron hablar de él y yo no tengo nada de qué hablar de él. Pero en todo caso que quede claro que yo no estoy encendiendo el cañón", señaló.

Eso no quedaría ahí, ya que Tilsa Lozano dio a entender que tendría pruebas en su celular de este año que comprometerían al 'Loco' Vargas.

"Este celular es de este año, es lo único que voy a decir", dijo entre risas mientras mostraba su celular.

