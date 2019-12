Pamela Franco no lo pasó bien en El Dúo Perfecto. Ella llegó junto a la agrupación Alma Bella para reforzar al equipo compuesto por Michelle Soifer y Mario Hart.

Sin embargo, fue tildada de ‘gusana’ por la propia Gisela Valcárcel, quien se sintió sorprendida a saber que la actual pareja de Christian Domínguez estaría cantando y bailando en el programa.

“Christian en este momento se ha quedado matando el gusano”, dijo Ángelo Fukuy. Ante la respuesta, la conductora manifestó: “¿Saben qué es lo peor? Que me han dicho que la gusana está acá”. "No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica está aquí”, indicó avergonzada.

Luego Tilsa Lozano aprovechó la broma para comentar: “pero con quién está matando el gusano si la chica está acá”.

Y eso no fue todo...

Cuando Pamela Franco se presentó finalmente junto a Alma Bella, Gisela le recordó los pecados capitales con una risa burlona. En ese momento, las cámaras enfocaron a Tilsa y ella hizo un curioso gesto con la mano, que fue secundado por Michelle Alexander.

