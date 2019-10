La exvengadora Tilsa Lozano se mostró sorprendida de que Yahaira Plasencia dijera en entrevista con People en Español de que en Perú le dicen ‘La licuadora’.

En el programa “El Show después del show”, Tilsa Lozano no perdonó las declaraciones de Yahaira Plasencia en la prensa extranjera y arremetió contra ella, incluso no pido ocultar las expresiones en su rostro, como de sorpresa.

“En su casa le dirán ‘La licuadora’, pero no he escuchado a nadie que le diga (…) He escuchado ‘La Yaha’ y ‘La Reina del totó’. ‘La Patrona del mal’ también he escuchado”, dijo Tilsa en el programa ‘El show después del show’.

Por si eso fuera poco, Tilsa Lozano dijo que Yahaira Plasencia no siempre fue guapa, cuando Ethel Pozo, Renzo Shculler y Natalia Salas la elogiaban por su figura.