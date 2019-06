¿Tilsa Lozano regresó con 'Miguelón'? Conductora da contundente respuesta│VIDEO

Tilsa Lozano aclaró que no retomó su relación sentimental con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, tras las imágenes donde ambos aparecen juntos en la celebración del cumpleaños del pequeño Massimo.

A través de Instagram, la conductora explicó que lleva una buena relación con 'Miguelón' por el bien de sus dos hijos, ya que siempre serán una familia, pero eso no quiere decir que estén juntos otra vez.

"Me da risa porque después de subir todas estas fotos en el muro y en mis historias, estoy recibiendo mensajes que dicen 'volvió el amor, otra vez están juntos'. No, somos una familia y siempre vamos a ser una familia, nos llevamos bien y nos queremos, pero no estamos juntos", señaló Tilsa Lozano.

Asimismo, la exvengadora expresó su deseo por tener una buena relación con Miguel Hidalgo incluso si ambos deciden rehacer sus vidas.

"Somos papás de dos hermosos hijos y Dios nos permita poder festejar los cumpleaños de ambos para siempre juntos así él tenga una pareja y yo tenga una pareja. Gracias por decirme cosas tan bonitas pero no estamos juntos; somos dos papás que pensamos primero en nuestros hijos y creo que todos deberíamos ser así", sostuvo Tilsa Lozano.