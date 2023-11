Tilsa Lozano no se guarda nada y da a conocer su ranking de "desubicadas"

¡No lo vas a creer! Recientemente la modelo y vengadora Tilsa Lozano lanzó su nuevo hit de nombre “Desubicadas” que ya está circulando en las redes sociales.

A esto, Tilsa Lozano no dudó en dar a conocer cuál es su ranking de famosas que serían las "desubicadas" para las cámaras de América Espectáculos...

"Su vibra... no sé, lo bota por los poros... yo no le creo nada, ni siquiera le creo que se dobló el pie, no puedes haberte doblado el pie y estar con unas zapatillas de tacos", sostuvo Tilsa Lozano sobre Yahaira Plasencia: "No tengo nada en contra de ella, pero simplemente no me cae pues, no me gusta su vibra".

Tras esto, Tilsa Lozano se refirió también a Milett Figueroa: "Yo creo que canta igual de feo que canto yo" sostuvo la modelo y luego agregó: "Ella no se tiene que amilanar por nada, que a mí me parezca que canta horrible no tiene nada de malo, yo también creo que yo canto horrible", afirmó.

