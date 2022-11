La exmodelo Tilsa Lozano no invitará a su boda a las conductoras de ‘América hoy’. Debido a esto Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna quedaron sorprendidas y apenadas por dicha decisión.

Así lo comentó la intérprete de ‘Soy soltera’ en un enlace con el magazine de América televisión. Ella quiso mostrar su cambio de look a un día de celebrarse la ceremonia de su boda y pidió a las conductoras que le regalen la liga azul típico regalo de boda.

“Espero que la gente de ‘América hoy’ me manda la liga azul”, dijo Lozano, pero Janet Barboza le aclaró que no le enviaran ningún regalo por una importante razón:

“No te podemos enviar ningún regalo porque no nos has invitado, así que no espere liga de parte del equipo de América hoy”, aseveró molesta Barboza y Brunella Horna reclamó: “solo has invitado a papá Armando (productor del programa)”

Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se sorprendieron porque solo el productor recibió el parte de la boda de Tilsa, por eso la exconductora de ‘La movida’ concluyó: “No nos quiere Tilsa Lozano”.