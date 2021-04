Tilsa Lozano, jurado de “El Artista del Año”, estuvo muy traviesa cuando opinó sobre la opinión del español y exchico reality Fabio Agostini, quien cantó “Amante Bandido” de Miguel Bose.

Al dar su opinión, Tilsa Lozano le hizo un pedido especial a su pareja Jackson Mora. “Amor apaga la tele por favor”.

Seguidamente y fiel a su estilo, no pudo evitar opinar al ver con poca ropa a Fabio Agostini. “Esto se llama ‘Alimento para el ojo’, no alimento auditivo, pero créeme que pensé que ibas a ser peor”.

Luego añadió: “Cada vez que decía “auch”, Denisse y yo nos mirábamos”.

Eso sí, Tilsa Lozano no quiso dejar de lado a su pareja Jackson Mora y resaltó que él también tiene lo suyo aunque no tiene el mismo tamaño de Fabio Agostini. “Bueno el mío también está grande. No mide 1.95, pero también está grande”.

Fabio Agostini llegó a “El Artista del Año” para alborotar a Gisela Valcárcel y el jurado femenino.

