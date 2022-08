Tilsa Lozano: ¿Qué dijeron Peluchín y Gigi Mitre sobre su nuevo hit? (VIDEO)

El nuevo hit de Tilsa Lozano: “Desubicadas”, creada junto a DJ Peligro, no pudo dejar de ser comentada por Rodrigo González “Peluchín” y Gigi Mitre, sobretodo por las contundentes frases que dice la exconejita Playboy.

En su nueva canción, Tilsa Lozano dicen: "Desubicadas, nunca podrán conmigo" o "No estoy en venta, ni voy a Panamá, ilusa", por lo que muchos creen que este dirigida hacia Julieta Rodríguez, la modelo argentina que "choleó" a los peruanos en un audio.

Rodrigo González "Peluchín" no pudo negar su agrado por el hit que al parecer será todo un éxito este verano. "Me gusta. Me encantó el tono. ¿Está bueno no? La anterior no me gustó mucho (Soy mucho para ti)".

Luego de ello, Rodrigo González "Peluchín" se cuestionó como muchos respecto al destinatario de esta canción: "¿A quien se le dedicará no? Sobretodo cuando dice: "Es mi regreso y es tu fracaso".

Gigi Mitre también compartió su gusto por la nueva creación de Tilsa Lozano. "Buena, está divertido, pegajosa, alegre".

