Tilsa Lozano responde si es la próxima invitada a EVDLV (VIDEO)

Tras la participación de Nicola Porcella en "El Valor de la Verdad", Tilsa Lozano respondió si es la próxima en sentarse en el sillón rojo y frente a Beto Ortiz.

La exvengadora descartó ser la próxima invitada al programa de Latina e incluso contó que hasta ahora no ha hablado con la producción.

"No para nada. Yo que he dicho yo es que no lo descarto, tendría pensarlo, hablar con la producción, sentarme y ver qué preguntas me van a preguntar".

"No me voy a sentar esta semana. En realidad no sé si me vaya a estar en esta oportunidad, en esta temporada no me he sentado (ha hablar)", indicó Tilsa Lozano

¿Quién es el próximo invitado?

Tilsa Lozano se aventuró a especular quién sería el próximo en sentarse en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad".

"Yo creo que horita seguirán con todo este tema de Nicola. Supongo que se sentirá Poly, la trujillana, Chama".

Sobre a quién le cree de los involucrados en la "fiesta del horror", Tilsa Lozano dijo: "No creo 100% a ninguno, creo que dicen medias verdades todos. Este caso no le ha beneficiado a nadie".

