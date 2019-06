Tilsa Lozano respondió en vivo si el "Loco" Vargas la llamó este año│VÍDEO

Tilsa Lozano se refirió nuevamente sobre el 'Loco' Vargas y la pregunta que el 'Zorro' Zupe no respondió en 'El valor de la verdad': "¿Ha llamado este año el 'Loco' Vargas a Tilsa Lozano?".

"Yo voy a explicar este tema, en los Valores de la verdad pasados del 'Zorro' me mencionó y me involucró con ciertas personas y me metió en varios problemas. Yo me peleé con el Zorro porque no me pareció, por la etapa que estaba viviendo con mi familia yo estaba muy bien con Miguel, no me gustó, no le gustó a él tampoco que me mencionara", fue lo primero que dijo la exvengadora.

"Esta vez me dijo que le habían hecho varias preguntas sobre mí, así que yo le pedí como amiga 'que si me involucraban con ese personaje, simplemente que no responda. A mí no me suma, no me gusta que se siga especulando esas cosas ni para bien ni para mal'", agregó.

¿La llamó o no la llamó?

Así que Tilsa Lozano, finalmente, decidió responder si es verdad que Juan Manuel Vargas la llamó este año. "Generalmente cuando tocan el botón rojo para mí es un sí, pero en este caso si se apretó el botón fue porque no quería que mencionen mi nombre con esta persona, que no tiene nada que ver en mi vida, que tiene su vida, que le deseo lo mejor del mundo. La respuesta es 'no', yo no he tenido ningún tipo de comunicación. La respuesta es 'no', lo quiero dejar clarísimo por parte mía", sostuvo en su programa.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, Tilsa Lozano se refirió a las supuestas negociaciones del 'Loco' Vargas con la producción de 'El valor de la verdad', en el cual aseguró que "su celular era de este año", mientras mostraba su aparato móvil.