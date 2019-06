Tilsa Lozano da fuertes revelaciones sobre el encuentro entre Aída Martínez y el "Loco" Vargas

Tilsa Lozano también opinó sobre el encuentro entre Juan Manuel 'Loco' Vargas y Aída Martínez durante una reunión que se dio en Magdalena, donde la modelo sostuvo que el futbolista intentó besarla.

La exvengadora sostuvo que esta situación se habría dado hace poco tiempo, según la información que le brindó un familiar del deportista.

"La información que tengo yo es que esto no habría pasado hace muchos años atrás. La información que me dieron, una persona muy cercana a la familia fue que esto habría sido hace no tanto tiempo", dijo primero.

"¿Meses, años?", le preguntaron en el programa 'En Exclusiva'. "Por ahí. Esa es la versión que a mí me han dado y que podría ser, no estoy asegurando nada. La que tendría que decir la fecha es Aída Martínez", sentenció.