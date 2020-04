Tilsa Lozano se quebró al opinar sobre la dramática situación que viven nuestros hermanos ecuatorianos ante el colapso del sistema de salud que ha provocado que decenas de cadáveres estén regados en las calles.

“Las imágenes son demasiado chocantes, por favor, quédese en su casa. Esto no es un juego, esto no es que soy joven y no me va pasar nada”, dijo en Instagram.

Al borde de las lágrimas, la modelo reclamó a la gente que no está cumpliendo con la orden de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

“Torres más grandes que nosotros están cayendo, Estados Unidos, Italia, Francia. Por favor, quédese en su casa. Entiendo que muchos están aburridos en su casa, pero esto no es un juego, la gente está cayendo muerta en las calles en otros países, y ni siquiera los pueden atender, que no tienen camilla..."

Además, pidió a los influencers “dejar de hablar de chismes y estupideces” o hacer videos en Tik Tok y, por el contrario, crear conciencia en sus seguidores.

“Si tenemos un montón de seguidores debemos dar un mensaje para que la gente se cuide (...) hay que rezarle a Dios para que nos ayude”, comentó la exconejita.