Tilsa Lozano rompe en llanto y anuncia su salida de "En Exclusiva"│VIDEO

Tilsa Lozano contó entre lágrimas que no va más en la conducción del programa 'En Exclusiva' tras sufrir un cuadro de estrés.

"Me ausenté dos semanas, fue por un tema de salud. Yo no escondo las cosas, tuve un cuadro de estrés severo, un estrés que me llevó a tener muchos dolores en la espalda, en el cuerpo y conversándolo con especialistas este estrés se debía a que soy mamá, ser mamá y trabajar es difícil", contó Tilsa Lozano en el último programa.

Según Tilsa Lozano, desea pasar más tiempo con sus hijos: "Hay momentos en la vida que una siente cargo de conciencia o culpabilidad por no pasar tiempo con tus hijos porque tienes la conducción de un programa que es de lunes a viernes. Yo vivo en Punta Hermosa, a una hora y media de acá".

Con la voz entrecortada, Tilsa Lozano descartó que la hayan despedido o que esté renunciando porque no le dieron aumento: "Se especularon muchísimas cosas. Si estoy acá para despedirme es porque lo debo, me lo debo a mí y lo debo a mi productor Renzo Madrid".