Tilsa Lozano rompió en llanto en el juzgado por denuncia contra Angie Jibaja │ VÍDEO

Tilsa Lozano llegó al Juzgado Penal de Lima tras la citación por difamación agravada que interpuso contra Angie Jibaja. La exvengadora al salir con su abogada, utilizó unos lentes oscuros ya que según contó rompió en llanto al recordar todo lo que ha hablado la 'chica de los tatuajes' en televisión nacional.

La exvengadora al ser cuestionada sobre si lloró, indicó que sí: "Es algo incómodo, es algo que me tiene tensa, estamos hablando de una persona que ha estado presa por agredir a alguien físicamente, estoy asustada, esto no es algo que me agrade. Yo nunca he estado involucrada en esta situación", sostuvo.

Tilsa Lozano también resaltó que la interpondrán otra demanda por desacato a la ley, ya que el programa 'Magaly tv, la firme' emitió una nota de Angie Jibaja, donde la modelo se refirió a la demanda en tono de burla.

"Todo está en las manos de la ley, creo que ayer hubiera sido una buena oportunidad para que se disculpe, pero en vez de eso sale hablar peores cosas de mí, me vuelve a difamar y eso es un desacato a la ley", dijo, resaltando que si su examiga se hubiese disculpado, ella habría podido retirar la demanda.

La abogada de Tilsa Lozano señaló que la investigación ya inició su curso. "A nivel del Ministerio Público, ya se ha iniciado una investigación por el delito de acoso y por violencia contra la mujer".