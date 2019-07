Tilsa Lozano a Santi Lesmes: "ser el reemplazo de Carlos Cacho te ha afectado"│VIDEO

Tal como se esperaba, Tilsa Lozano fue presentada como la nueva jurado de 'Reinas del Show'. La exvengadora no esperó y rápidamente arremetió contra Santi Lesmes.

"Yo no entiendo por qué no me saluda, yo he ido, he saludado a todos y él estaba así, me volteó la cara", dijo Tilsa Lozano.

Santi Lesmes, por su parte, la llamó "desaparecida": "Perdóneme pero una cosa está clara que soy muy educado. Quiero darte la bienvenida, estás preciosa, tienes una figura envidiable, estás increíble y sabes de lo que más me alegro, que vuelvas a la televisión después de tanto tiempo desaparecida".

Tilsa Lozano no se quedó callada y le recordó a Carlos Cacho: "Lo que pasa es que por ahí está un poco desactualizado, ser el reemplazo de Carlos Cacho lo debe haber afectado. Ser suplente nunca es fácil".