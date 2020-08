Magaly Medina reveló que Tilsa Lozano estaría tan enojada con Jackson Mora que ni siquiera le estaría contestando las llamadas tras la difusión de unos chats del boxeador con su expareja Olinda Castañeda.

En comunicación con el programa “Magaly TV la firme”, Jackson Mora no quiso confirmar esta versión pero intentó minimizar sus chats con Olinda:

“No voy a hablar de mi vida... es que yo no converso con Olinda, solamente lo que ves en pantalla es lo que hay”, comentó.

“Quiero aclarar que yo no estoy en comunicación con Olinda, en ningún momento”, aseguró.

Según Jackson, le dejó un comentario en Instagram porque han sido amigos durante 11 años: “Si piensan que he querido tirar maicito, es totalmente falso”.

Asimismo, la pareja de Tilsa Lozano aseguró que el “SOS” que le mandó es una palabra clave para sus negocios. “Lo estás malinterpretando, SOS (significa) que cualquier cosa me escribes por acá para coordinar los negocios que estamos haciendo”, señaló.

Finalmente Jackson Mora admitió que Tilsa Lozano no estaba enterada de esta conversación: “No, no sabía. No es una comunicación constante (con Olinda)”.

