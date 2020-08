A través de su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano compartió unas imágenes donde aparece muy cariñosa con su pareja Jackson Mora. En las instantáneas ellos lucen felices de la vida, pero sobre todo él quien no deja de abrazarla y darle seguridad a la modelo.

Bajo el título de la canción “Ay, Dios mío!”, de la cantante Karol G, Lozano le puso música a las fotos con Jackson Mora. “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío (mmm)Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío (yeh)Ay, Dios mío, qué rico (qué rico)Ay, Dios mío, qué rico (qué rico)”.

“Él me jaló y me dijo: “ven pa’cá” (oh; ah). Yo le dije “lento”, y me hizo tra-traYo sé que lo notó y no pude evitar”, dice parte de la letra de esta canción. “Cualquier parecido con la realidad ... es pura coincidencia”, escribió “Tili” quien se mostró muy cariñosa con el peleador de lucha libre.