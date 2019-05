Tilsa Lozano no se queda callada y se pronuncia sobre 'ampay' de Miguelón Hidalgo

Tilsa Lozano no pudo quedarse callada luego de que su expareja Miguel Hidalgo protagonizara un nuevo 'ampay' en una discoteca y rodeado de féminas. La primero que dijo la exvengadora fue que las imágenes no arruinarán su relación como padres.

"Es un excelente papá y esas imágenes no van a interferir en nada la buena relación que tenemos como padres. Nosotros tenemos muy claro que no somos pareja, esto no es algo que a mí me pueda sorprender o molestar, en todo caso él tiene todo el derecho a rehacer su vida al igual que yo", aseguró.

La presentadora de 'En exclusiva' también indicó que Miguelón tiene todo el derecho de rehacer su vida. "No está haciendo nada malo, estaba tomando como cualquier persona, y si está con chicas o no, él está soltero y puede hacer lo que se le de la gana. Tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, nosotros ya llevamos separados más de 9 meses", indicó.

Tilsa Lozano aclaró que no cree que Magaly Medina haya emitido el 'ampay' por un tema personal, solo hizo su trabajo como conductora de un programa de espectáculos. Aquí las imágenes de Miguelón Hidalgo que presentó 'Magaly tv, la firme',

HAY MÁS...