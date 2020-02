La modelo Tilsa Lozano se vio envuelta en un fuerte problema con la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), debido a una publicidad que le hizo a unos productos para bajar de peso mediante sus redes sociales. Y es que la institución le exigió a la exvengadora presentar pruebas científicas de que dichas pastillas sí lograban ese objetivo.

Frente a las innumerables críticas y el pronunciamiento de la asociación, la exjurado de “El dúo perfecto” publicó mediante sus redes sociales un comunicado con el siguiente mensaje.

“Me gustaría dirigirme a mis seguidores para anunciarles que el día de hoy tuve una reunión con Aspec. Después de dicha reunión he tomado conocimiento de ciertas irregularidades en relación a la publicidad de diferentes productos que desconocía antes...”, se comienza leyendo en el documento.

Asimismo, la expareja del ‘Loco’ Vargas hizo una reflexión acerca del uso que le dan los ‘influencers’ a sus redes sociales conforme a la publicidad de varias marcas.

“Los influencers y artistas tenemos la responsabilidad de informarnos previamente sobre los productos que publicitamos para darles a nuestros seguidores una información fidedigna y no solo basarnos en nuestras experiencias personales”, acotó Lozano en el comunicado publicado en Instagram.

‘Peluchín’ también se pronunció

Por otro lado, el popular presentador, Rodrigo González, no fue indiferente al caso y aprovechó la coyuntura del momento para pronunciarse sobre las declaraciones de Tilsa Lozano en dicho comunicado.

“Tilsa tuvo que reparar el daño con sus mentiras. Me acabo de enterar que no los puedo estafar por el simple hecho de obtener algo gratis. Ahora no me queda de otra que hacerme la preocupada y la que la salud de ustedes me importa, antes que se me acabe el chiste de vivir de la gorra”, escribió en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR