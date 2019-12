En las últimas semanas, Tilsa Lozano acaparó las portadas de diversos medios luego de que Olinda Castañeda señalara que mantuvo conversaciones y salidas con Jackson Mora, cuando ella aún tenía una relación con él.

Lozano se presentó en el programa “El show después del show”, donde respondió a las declaraciones de Castañeda y no pudo evitar quebrarse al referirse sobre los ataques que ha recibido en redes sociales.

“A mí nunca me reconoció que tenía una relación con ella, yo no voy a hablar mal de él (Jackson), ni de ella (Olinda). Yo con ella estoy llevando un proceso legal, una demanda por difamación, me ha perjudicado en muchas cosas, en mi hogar y mi trabajo. Yo desde que me convertí en madre me alejé de los escándalos”, sostuvo la expresentadora de televisión.

Como se recuerda, Olinda quiso poner fin a la “guerra” con Tilsa Lozano y públicamente reconoció que se había equivocado en acusar a la modelo. Sin embargo, la exconejita sostuvo que el daño ya estaba hecho y que no pensaba quitar la demanda que le interpuso pese a las disculpas públicas ofrecidas.

“No se ha comunicado conmigo, yo sí creo que perdonar es divino, pero el daño ya está hecho y todos los mensajes que he recibido en redes sociales ya están ahí, los problemas ya están, ahí”, dijo con la voz entrecortada.

“Me parece muy injusto que por tres semanas se pasee por los canales de televisión, llorando para después salir a decir ‘yo pensé, yo creí’, puede que ella pudo haber sido una mujer engañada, pero no tenía que agarrársela conmigo”, dijo Lozano.

“Es un doble dolor, ustedes saben lo duro que fue mi separación. Es un doble dolor y que además salga una mujer destruirte sin que tengas la culpa de nada”, señaló.

