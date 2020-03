¡Fuerte y claro! La modelo Tilsa Lozano no tuvo reparos en referirse al momento complicado que viene atravesando su mejor amigo Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Zorro’ Zupe.

Y es que recordemos que el exconductor de “Válgame” juzgó vilmente a la madre de Camilita, la niña de cuatro años que fue abusada y asesinada en Independencia, calificándola como “bestia”, “bruta” e “inhumana” por haberse ido a la fiesta en lugar de cuidar a sus pequeñas hijas.

Tras estos fuertes comentarios, el presentador se vio envuelto en el ojo de la tormenta pública, y por su parte, su mejor amiga Tilsa Lozano, le jaló fuertemente las orejas.

“He hablado con él hace menos de una hora, y es lamentable la situación. Creo que errores cometemos todos, y en realidad tal vez no fue la forma indicada de decir algo así, no me quiero ir de boca, pero tal vez no fueron las palabras indicadas”, manifestó la exvengadora a El Popular.

En consecuencia, Ricardo Zúñiga fue despedido de Latina Televisión, quienes mediante un comunicado dieron a conocer esta noticia.

