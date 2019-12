La modelo Tilsa Lozano se pronunció frente a las recientes declaraciones que brindó a nivel nacional la ex pareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora, donde afirmó que se encuentra “enamorado” de la ex vengadora.

“En realidad las únicas declaraciones que me importan son las que brindó la señora (Olinda), luego de dos semanas de decir mentiras sobre mi persona. Me da mucho gusto que hayan reconocido que yo no tuve nada que ver”, expresó tajantemente.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre la demanda por difamación que tiene en contra de Olinda Castañeda, aseguró que el tema legal sigue su curso.

“Las cosas ya están en marcha”, agregó.

Sin embargo, cuando la reportera de “Válgame” le menciona sobre la declaración de amor que hizo el boxeador en el programa, la ex del ‘Loco’ Vargas solo atinó a decir esto.

“No me importa lo que diga”, contestó la popular ‘Tili’ con cara de pocos amigos.

Para finalizar, Tilsa no quiso referirse al tema del estilista, quien dejó entrever que la modelo aún seguía en saliditas con el pelotero.

Tilsa se confiesa