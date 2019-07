Tilsa Lozano sobre deuda millonaria de Juan Manuel Vargas: “no es mi roche”

Tilsa Lozano no quiso pronunciarse sobre la supuesta crisis económica que estaría atravesando Juan Manuel "Loco" Vargas, por una deuda de más de 2 millones de soles que tendría con una entidad bancaria.

“Qué puedo opinar sobre eso. ¿Si tenía conocimiento? Bueno, sí, la noticia me llegó cuando hacía un programa de espectáculos, pero no es mi roche. ¿Si le deseo lo mejor? No voy a hablar del tema”, expresó.

De otro lado, se refirió a su presencia en “Reinas del show”, asegurando que solo está de visita.

“Soy una visitante, soy feliz, más de un año fui jurado acá. Estoy contenta con la invitación. ¿Si no va a haber polémica con Dorita? No, por ahora estoy tranquila, jamás. ¿Que dijo que no sé nada de baile? Hablemos con el productor primero, si él está contento conmigo”, señaló.

Finalmente, reveló que está soltera. “Llevo una buena relación con el padre de mis hijos, estuvimos juntos en el cumpleaños. Todo está tranquilo, no hay tiempo para nada más”, indicó.