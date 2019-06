¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre el expresidente que quiso conocerla? │VÍDEO

Este fin de semana, el 'Zorro' Zupe reveló en 'El valor de la verdad', que un expresidente quiso conocer a su mejor amiga, Tilsa Lozano.

El personaje de la farándula sostuvo que el hermano de un exmandatario lo invitó a almorzar para contratarlo en unos eventos. Sin embargo, luego de varios minutos, le habría propuesto que le presente a la conductora, pero para que tenga una cita con el exgobernador.

"Yo me enteré hace dos semanas, ciertamente. El 'Zorro' y yo nos metimos una juerga y dijimos 'vamos a contarnos cosas que nunca nos habíamos contado' y ahí me confesó que el hermano de un expresidente lo había llamado, y la conversación se fue para otro lado, y le dijo que el hermano de él me quería conocer. Le dije '¿por qué no me contaste?', pero no pues ni como anécdota porque sabía mi respuesta", contó.

Sobre quién sería el expresidente que la quiso conocer, Tilsa Lozano prefirió no dar el nombre, ya que no desea meterse en problemas: "No, ahí yo no me quiero meter en problemas, ahí yo no tengo nada que ver. Nos hemos reído de la primera dama de la salsa y ahora me van a decir a mí", sentenció.