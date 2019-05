Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes: "Ya hicieron su show y a George Forsyth ya no le suma"

Tilsa Lozano volvió a arremeter contra Vanessa Terkes, por lo que no dudó en referirse a la estabilidad emocional de la actriz. La modelo afirma que la todavía esposa de George Forsyth no se encuentra bien de la cabeza y eso no le suma para nada al alcalde de La Victoria.

(FOTO) Vanessa y George se casaron el año pasado en la iglesia San Pedro

“A él no le suma, de qué le sirve si está construyendo una carrera, haciéndose cargo de La Victoria, con planes a futuro en la política, tener una mujer al lado tuyo que es inestable, que no le suma”, señaló a la prensa.

No contenta con ello, continuó con su descargo: “Creo que le sumó lo que le tenía que sumar. Ya hicieron la finta, ya bailaron con la falda los dos. Ya hicieron el show del matrimonio y ya está. Ya no le suma”, añadió, no sin antes recomendarle al alcalde que “se enfoque en su trabajo y que le reste atención a lo que pueda hacer Vanessa Terkes en estos momentos”.

(FOTO) Tilsa Lozano nunca creyó en la boda de George Forsyth y Vanessa Terkes

Respecto a que Vanesa Terkes no la pasa bien, pues se siente “destruida”, manifestó: “Pero destruida por qué. No sabemos la magnitud de su sufrimiento, si es justificado o no. ¿Acaso está embarazada, tiene hijos con él? No. Entonces, de qué está destruida o de dónde salió la destrucción. ¿Cuál es el drama, cuál es el problema? ¿Si necesita ayuda psicológica? Sí, que vaya”.

