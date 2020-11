Tilsa Lozano reveló que sufrió una terrible reacción alérgica que le generó hinchazón en el rostro.

A través de su cuenta de Instagram, la exvengadora mostró cómo quedó su rostro luego de sufrir esta reacción alérgica:

“Estoy en la clínica con mi cara de loca porque me ha dado alergia, miren”, señaló Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano explicó que no sabe qué le pasó en el rostro, pero le afectó principalmente la boca. Ella aclaró que no se hizo un “retoquito” en el rostro sino que le dio alergia.

“Tengo toda la boca hinchada, me ha dado alergia a Dios sabe qué. Así que ya me vio el doctor, en un ratito me voy a mi casa, no me puse boca, es alergia, tengo un churrasco y me duele horrible”, contó.

