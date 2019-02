Tilsa Lozano tilda de "gordo" al 'Loco' Vargas y responde si hablará de él en EVDLV (VIDEO)

Tilsa Lozano se pronunció tras los rumores de que ella sería la primera invitada a 'El valor de la verdad', programa que se estrenará este sábado. Al respecto, la conductora no confirmó ni desmintió este rumor, pero sí dijo que volvería a sentarse en el sillón rojo, solo que esta vez no tiene interés en hablar de su relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas.

"Vean el programa el sábado y se enterarán quién va a ser la primer persona. Sí (le gustaría ir), claro, no tengo ningún problema", sentenció Tilsa Lozano en conversación con OJO.

Lo tilda de "gordo"

Asimismo, la conductora llamó "gordo" a su expareja: "El otro día dije no sé qué cosa y me pusieron 'ella quiere seguir hablando del... ¿cómo se llama? El gordo, el 'Loco' Vargas. Y en verdad nada que ver. Al contrario, dije que no tengo nada que hablar de eso, no tengo miedo de sentarme en el sillón, tengo un montón de cosas por contar. En la vida de Tilsa han pasado 6 años desde que se sentó y que ha pasado un montón de cosas. Si me siento hablaría de otra cosa, no me interesa hablar nada de ese tema", explicó Tilsa Lozano.

(FOTO) Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' hace seis años

Nuevo programa

A tres semanas de su debut como conductora de 'En exclusiva', Tilsa Lozano aseguró que se encuentra feliz con los resultados: "Es una antena un poco fría, que hay que trabajarla, tener paciencia. Pero con las expectativas basándonos básicamente en lo que nos dejaron. La idea es mantenernos y subir".

San Valentín

En vísperas del Día de los Enamorados, Tilsa Lozano comentó que no pasará este día con una pareja, sino con sus hijos: "Enamorada de mis hijos, así lo voy a pasar".

