A través de su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano colgó un comentario que deja mucho que pensar respecto a quien lleva los pantalones en la relación que tiene con con Jackson Mora. Todo parece indicar que sería ella la “Patrona” de la casa y su peleador de vale todo un manso gatito.

“No te quejes de que soy toxica ‘esperancito’. Yo no te salí en una rifa, tú me escogiste”, escribió Lozano quien no dudó en etiquetar a su pareja, quien no dudó en compartirlo en su Instagram, lo que indica que él no se hace problemas con quien manda en casa,

Vale indicar, que Tilsa Lozano mantiene una relación estable con Jackson Mora hasta el momento, hace poco celebraron su aniversario en una playa de Máncora.