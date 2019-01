¿Tilsa Lozano volverá al sillón rojo? Modelo sería la primera invitada de 'EVDLV'

Tilsa Lozano retornaría una vez más como invitada del programa “El valor de la verdad”. La modelo no lo quiso confirmar, pero fue Andrés Hurtado quien la delató.

“Yo sé que Latina me va a matar, sobre todo Beto Ortiz. ¿Es verdad que eres la primera invitada del sillón rojo?”, le preguntó el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” a la “Vengadora”.

Ante esta situación, “Tili” esbozó una sonrisa para luego responder: “Andrés, por qué me haces estas preguntas, si yo a ti te respondo todo. Ya estoy en un sillón rojo, vamos a ver que tal me siento”, dijo la también empresaria, quien sorteó la pregunta de Andrés.

En declaraciones a la prensa, Tilsa Lozano no descartó que vaya a volver a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, pues asegura que tiene “mucho más que contar”. “Todavía no está confirmado”, sostuvo Lozano, quien se refirió además sobre el rating del programa de Magaly Medina. “Fácil vuelve ‘Combate’. ¿Si pienso que tirará la toalla? No es una decisión de ella, sino de los productores y del público, quienes deciden si te quieren ver o no, aunque eso ya está claro”, indicó.

DE ESTRENO

De otro lado, se refirió a su programa “En exclusiva”, que conducirá hoy por Panamericana TV. “Voy dar todo de mí, es algo que siempre estuvo en mis sueños, que es conducir un programa. Siento que está hecho para mí y los tiempos de Dios son perfectos”, indicó.

Asimismo, anunció que presentará dos exclusivas en su programa, que darán que hablar más de un día. “Tenemos un par de bombas, una romántica que a todos nos dejará con el corazón roto, y otra que les va a borrar algunas sonrisas de la cara”, manifestó Lozano, quien recibió un homenaje de parte de Hurtado y por ello recibió una placa recordatoria.

OJO CON ESTO

