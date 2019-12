El exestilista de Tilsa Lozano, Daniel Bernal dejó por los suelos a la vengadora al revelar muchos detalles de su vida amorosa.

Daniel Bernal reveló que todo lo que hay entre Tilsa Lozano y el luchador Jackson Mora no es reciente sino que esto viene desde diciembre del año pasado.

El examigo de Tilsa Lozano contó que la primera vez que vio a Jackson Mora fue cuando este acudió al salón de la modelo junto a dos amigas.

“Nos dijo que iba a venir un amigo de ella con dos amigas, con sus guardaespaldas. Tilsa nos pidió que lo tratemos muy bien, que le hagamos un descuento”, relató.

Luego, el verdadero concepto de Tilsa Lozano sobre Jackson Mora salió a relucir, según Daniel Bernal, quien señaló que a ella solo le gustaba el luchador por su dinero.

"Yo le dije: “Tilsa, este hombre se muere por ti” y ella me respondió: “es un viejo, a mí no me gusta, solo tiene harta plata”, confesó el estilista quien también reveló que la vengadora le queda aún debiendo 7 mil soles del trabajo que hizo en su desaparecido spa.