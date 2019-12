Tilsa Lozano fue ampayada con el luchador Jackson Mora, expareja de Olinda Castañeda, saliendo del departamento de la exvengadora ubicado por las playas del sur.

Las cámaras del programa “Válgame” captaron a Jackson Mora llegando al departamento de Tilsa Lozano este fin de semana y luego salieron juntos rumbo a América Televisión. Fue entonces cuando fueron abordados.

Tilsa Lozano solo atinó a sonreír a la cámaras, mientras Jackson Mora no abrió para nada la boca. Además, cuando la exvengadora fue consultada si se había metido en la relación de Olinda Castañeda y el luchador, ella respondió: “Todo lo estoy viendo por la via legal desde hace un mes y no puedo declarar. ¿Tú te metiste en la relación? Todo lo está viendo mis abogados”.

Posteriormente, Tilsa Lozano dijo que Jackson Mora y ella son solo amigos. “Somos amigos. Él me está jalando al canal”, dijo.

Un día antes, Tilsa Lozano y Jackson Mora fueron vistos juntos tomando unos tragos entre amigos. Lo que llamó la atención es dónde estaba la mano del luchador.

