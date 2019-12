El último sábado la modelo, Olinda Castañeda, participó en el programa “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz; contando detalles íntimos de su relación con el luchador Jack Mora.

La modelo aseguró que el deportista mantuvo salidas y conversaciones con la ex conejita cuando ella mantenía una relación con él. Sin embargo, también aseguró que no se metería a pelear con ‘Tili’ por un hombre que no vale la pena.

A pesar de todas las revelaciones dadas en el sillón rojo, parece que ninguno de los involucrados le dio importancia a sus declaraciones, ya que a través de las redes sociales, ambos hacen alarde de su cariño.

La juez de “El Dúo Perfecto” compartió una foto suya en su cuenta Instagram, y horas después, el luchador comentó.

