Hace unos días Rodrigo González publicó en su cuenta en Instagram una foto en la que se veía a Jackson Mora en la peluquería de Tilsa Lozano.

Ante esta evidencia se daba por sentado que la pareja se había reconciliado, sin embargo, Tilsa afirma lo contrario. “El vino por aquí porque se atiende con uno de mis estilistas, nada más que eso”, aseguró.

La empresaria sostuvo que lo que más le molestó en torno a la polémica con Jackson Mora fue que la señalaron como la tercera en discordia.

“Se me quiso involucrar en un triángulo amoroso. Puedo ser amiga de quien me dé la gana, salir con quien me dé la gana, pero el problema en sí fue que una persona, por ansias de tener titulares, me puso calificativos que no eran los correctos".