A pesar de la polémica que armaron Tilsa Lozano y Jackson Mora, debido a que la exvengadora habría sido la manzana de la discordia entre el boxeador y Olinda Castañeda, la relación de la pareja está pasando su mejor momento.

Prueba de ello, es que la modelo aseguró que está más feliz que nunca, y es por eso que no ha dudado en mudarse con el luchador. “Los fines de semana que mis hijos se van con su papi, yo me vengo a relajar acá (…)”, dijo en una entrevista con el programa “Estás en Todas”.

LO PERDONÓ

Asimismo, contó que le dio una segunda oportunidad a Mora por tanta insistencia.

“A mí me costó volver a confiar, a Jackson lo conozco hace más de un año. Él iba siempre a mi peluquería con la excusa de que se iba cortar el pelo, después hubo unos pequeños problemas y yo me alejé. Pero por insistencia le di una oportunidad”, sostuvo.

Es por eso que “Tili” no dudó en presentar su ‘nidito de amor’ con Jackson Mora, un lujoso departamento en una de las playas del sur, donde actualmente se encuentra veraneando.

En dicha casa, la exvengadora mostró su piscina con una vista impresionante al mar. Además de un jacuzzi que comparte cada noche con el boxeador. También, presentó su habitación y aseguró que “está muy feliz” con él.

“Yo he estado dos años soltera, por eso me he tomado las cosas con calma, él no conoce a mis hijos, yo tampoco a su hijo. Estamos tomando las cosas con calma, lo importante es conocernos, porque por ahí puede ser un amor de verano (risas)", concluyó.

