"Timoteo" revela lo que se vivió dentro del programa tras el ingreso de María Pía Copello

El actor Ricardo Bonilla, quien hizo a "Timoteo" por 11 años en la televisión peruana, contó lo que se vivió dentro del programa tras la salida de Karina Rivera y el ingreso de María Pía Copello.

Ricardo Bonilla confesó que hubo una "movida de piso" internamente, pues Karina Rivera había estado 4 años y medio en el programa.

“El haber estado con Karina por 4 años y medio, y el hecho de que ya no esté, lógicamente movió el piso internamente, no solo a todos sino a mí también, y me imagino que también causó un revuelo", contó el actor que hizo a "Timoteo" para Diario Correo.

También confesó que tuvo que acostumbrarse a María Pía Copello. “Me tuve que acostumbrar a una nueva compañera y a un nuevo ritmo de trabajo”.

Sin embargo, recordó con alegría el programa y sus pasos por la televisión. “Ha sido un proceso muy hermoso y muy lindo desde que empezamos con el proyecto, por allá en los años 95. Fue una época muy bonita”.

"Teodoro"

Ahora, Ricardo Bonilla está enfocado en presentar a "Teodoro", primo mayot de "Timoteo".

Este dragoncito viene realizando presentaciones en Lima y muy pronto se presentará en Arequipa y en segunda edición.