El entrenador “Mack” se presentó en el programa “Magaly TV La firme” y confirmó que Christian Domínguez utiliza anabólicos para mejorar la apariencia de su cuerpo, pero también aseguró que todos los chicos reality recurren a esta medida.

“Él (Christian) era bien delgado, estaba bien flaco. (Pichicata) también, usamos productos buenos, productos de calidad, de alta gama", contó “Mack".

El personal trainer de Domínguez y Pamela Franco confirmó a Magaly que todos los hombres que están en “Esto es guerra", utilizan anabólicos.

”Mira, en realidad toda la farándula usa anabólicos, te lo puedo afirmar porque no solamente entreno a Christian, he entrenado a mucha gente de la televisión, entre ellos chicos reality, y todos usan (...) No puedo decir todos pero sí el 99%”, señaló.

Según “Mack”, los chicos reality consumen anabólicos para tener un cuerpo "más simétrico y más estético”.