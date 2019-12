El cantante de cumbia Tommy Portugal hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales. Según escribió, un ciudadano extranjero lo atacó con un cuchillo al término de su presentación en Chala, Arequipa, por lo que protagonizaron una fuerte gresca.

El cantante detalló que todo empezó cuando descubrieron que el venezolano vendía cerveza “más barata” de lo que vendía su orquesta en el local donde se presentaron. Por esta razón, le pidieron que cese sus ventas porque eso afectaría a la orquesta económicamente.

“El día de ayer un señor Venezolano casi me mete un cuchillazo porque según el yo le había faltado el respeto por pedirle que no se metiera a mi evento a vender cerveza más barata ... Nosotros teníamos el permiso de la municipalidad y todos los papeles en regla para hacer el evento en una plaza de Chala y de la cual con la venta de cerveza íbamos a cubrir algunos gastos de logística que hay que pagar para hacer el evento”; comenzó su escrito.

Indicó que si bien el hombre entendió, al terminar el evento - cuando estaban en el bus cambiándose de ropa - el señor apareció borracho y lo comenzó a insultar.

“Comenzó a golpear fuerte la puerta de bus, yo salí por la ventana y le pregunté cuál era su problema y me seguía diciendo que yo “le había faltado el respeto” al decirle a el que no venda cerveza y que encima por mi culpa se había quedado con todas sus cervezas (...) Al final tanto fregaba y recontra fregaba, que le dije que si lo dejaba tranquilo pelearse conmigo que ya normal nos peleamos y fin se acaba la discusión (que acepto fue una mala decisión, la fregué, fui irresponsable, me ganó el barrio y ya son otros tiempos ahora en una bronca al toque te sacan arma)”, relató.

“Apenas me bajé del bus me sacó un cuchillo a traición (no me la esperaba) y tenía toda la intención de clavármelo. Podía ver en sus ojos odio hacia mi y sin ninguna razón. En ese momento se bajaron del bus todos mis músicos y le logramos quitar el cuchillo a patadas. No les voy a mentir le sacamos bien rico su mier... pero bueno, se la merecía por delincuente. Vino la policía y se lo llevo porque le encontraron el cuchillo y ya debe estar bien metido en el calabozo”; añadió.

“Me están pagando mal mis chamos”

Portugal dijo que si bien siempre ha defendido a la comunidad venezolana en el Perú y ha sacado cara por ellos, está cansado de la delincuencia.

“Se que hay mucha gente peruana que los discriminan y los friegan a diario y tal vez por eso ya tienen ese rencor hacia nosotros los peruanos, esa actitud de resentimiento, tal vez sea eso. Pero deben relajarse un poco porque esto está que se pone cada vez peor (...) Ya lo venezolanoslover se me esta quitando de a pocos por culpa de la mayoría de venezolanos que me cruzo a diario. Así como ustedes dicen que no todos los venezolanos son iguales también tienen que saber que no todos los peruanos los discriminan ni los vemos con malos ojos. En mi caso yo siempre los defiendo y me caen bien, yo de chibolo quería ser Salserin, veía a las misses venezolanas y era hincha de Venezuela y es por eso que les tengo cariño pero me están pagando mal mis chamos. No todos, pero la mayoría”.