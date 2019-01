Tommy Portugal vuelve por fin a los escenarios como solista y realizará homenaje a Jhonny Orosco

Tommy Portugal ha demostrado ser un difusor de la cumbia por vocación. El cantante no se cansa de rendir homenaje a los verdaderos padres de la cumbia costeña y este 2019 lanzará la segunda versión de “Homenaje a Nuestra Cumbia 2”, junto a su agrupación “La Pasión”.

La fecha escogida para presentar su nuevo material musical será el 8 de febrero en las plataformas de Spotify y YouTube

En agradecimiento, el joven cantante incluye en su nuevo disco tres mix del recordado Jhonny Orosco, en la que busca reivindicar la esencia de la cumbia costeña, la cual ha sido dejada de lado por la nueva generación de cantantes.

Y es que la cumbia costeña tiene un valor particular gracias al sonido que le pone su primera guitarra, y que Tommy Portugal en su disco Homenaje a la Cumbia 2, hará nuevamente lucirse.

“Llevo veinte años cantando a la cumbia. He experimentado varias etapas y no me arrepiento. Cada una me ha dejado un aprendizaje distinto. Estoy satisfecho de haberme tomado un receso para recordar mis orígenes en agrupaciones musicales. A muchas de ellas las considero la universidad de la cumbia peruana. Hoy vengo renovado y entusiasmado de darle lo mejor a mi público”, comentó Tommy.

