Magaly y Tongo tuvieron esta noche una broncaza en vivo luego de que el cantante de ‘La pituca’ se enlazara con el programa luego de preocupar por su estado de salud.

La urraca puso en tela de juicio el verdadero estado de salud de Tongo, pues este empezó a hablar sobre la demanda por tocamientos indebidos que tiene en su contra.

Magaly le pidió no hablar de ese tema sino de su salud y ahí empezó la discusión. Tongo no lo pensó dos veces y se comparó con Augusto Ferrando.

El cantante le recordó la muerte de Augusto Ferrando, quien falleció meses después de una entrevista en el que, una joven Magaly, lo criticó por el tipo de programas que hacía.

"A raíz de eso me he enfermado más", dijo Tongo y Magaly le refutó: "Tú te has descuidado de tu salud, ese señor no te ha dado absolutamente nada, solo te ha hecho un juicio".

"Pido al público que te ayuden, que no tienes dinero, pero vienes a hablar de un juicio", dijo Magaly.

"Tú quieres hacer conmigo como hiciste con Ferrando. Ya, mátame, ahora quieres hacer conmigo eso", señaló Tongo.

Magaly le respondió a manera de despedida y fue ella quien cortó la entrevista pues le apagaron el micro al cantante.

“Voy a disculpar tu ignorancia, vaya usted, que le vaya bien, coja su SIS”, finalizó la ‘urraca’.