Lamentable. Abelardo Gutiérrez, más conocido como “Tongo”, no está pasando por un buen momento, debido a la diabetes, una terrible enfermedad que por descuido ha avanzado causándole insuficiencia renal terminal.

Esto ha desencadenado que el popular personaje necesite dializarse urgentemente, porque si no es tratado a tiempo podría producirle un infarto.

En comunicación con radio “Exitosa”, durante la emisión ‘Médicos en Acción’, conducido por el Dr. Armando Massé, “Tongo” rompió en llanto y pidió ayuda a todo el Perú para poder recuperarse.

“He dado todo para ustedes, por favor, yo quiero que me ayuden por favor, les pido de todo corazón a los señores congresistas, al Presidente que por favor que me ayuden, que no me dejen de morir”, dijo.

Tongo necesita tres diálisis o un trasplante de riñones para continuar con su carrera en el espectáculo.