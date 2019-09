Magaly Medina tuvo en un enlace en vivo al cantante Tongo, pues el artista apareció llorando y pidiendo ayuda pues tenía un grave problema de salud al complicarse su diabetes.

Sin embargo, la entrevista se descontroló cuando Tongo acusó al hombre que lo enjuició por tocamiento indebidos de ser el causante de su enfermedad.

Esta afirmación molestó a Magaly quien le pidió no ser manipulador y no desviar el tema de su salud con el juicio que tiene desde hace varios años.

“Nadie es culpable, tú no le puedes echar la culpa de tu propia irresponsabilidad con tu salud”, le dijo Magaly a Tongo.

"No seas manipulador", agregó Magaly pero Tongo no se quedó callado y señaló que: "ese señor me ha querido matar, miran mis piernas, de ahí vienen todas mis enfermedades".

En ese momento, Magaly Medina puso en tela de juicio la enfermedad de Tongo.

“Estás mal o estás utilizando al público para que la persona no te denuncie”, cuestionó la ‘urraca’.