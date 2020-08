Pese a que lo negó en un inicio, el cantante Toño Centella tuvo que admitir que sí realizó un show musical y con público presente. Esta fiesta se realizó en junio, es decir, cuando aún estaban vigentes las medidas decretadas por el Gobierno peruana para frenar la propagación del COVID-19.

Según dijo en el programa “En Exclusiva”, se trató de una reunión familiar a la que asistió porque su primo le rogó.

“Lo que hice fue una negligencia mía. Esa fiesta fue una reunión familiar de un primo que me pidió que vaya a su casa. Fue en el mes de junio, cuando la pandemia estaba allí, pero eran familiares míos, primos, tíos...”

Reconoció que estuvo mal que asistiera a una reunión con público, por lo que pidió disculpas públicas.

“Yo sé que el COVID-19 está matando gente, pero tanto me rogó mi primo que fui... yo habré estado 10 minutos, me pidieron que cante una canción. Yo sé que está mal lo que he hecho, yo pido mil disculpas”.

“Tampoco fue un concierto privado, pero ya no lo volveré a hacer”.

Mamá de Toño Centella tiene COVID-19

De otro lado, confirmó que su mamá de 80 años se contagió de COVID-19.

“Yo a mi mamá no la visitó hace un mes, por la situación sentimental en la que estaba. Ayer me llamó mi hija y me dijo que estaba mal. Le hicieron una prueba rápida y salió positivo. Le hemos dado pastillas, por ahora está bien de salud”.

Toño Centella en En Exclusiva - OJO

