Toño Centella sorprendió a todo el público al anunciar que desechará todo lo relacionado a su aún esposa Johana Rodríguez. Y es que el cantante anunció que inaugurará “La cachinita de Centella”, donde venderá los perfumes, ropa y hasta carteras que le obsequió a su expareja.

“En estos tiempos hay que recursearse porque no hay shows, así que venderé la ropa de la ‘innombrable’, como la llaman mis fans. También la mía de cuando estaba gordito y la de mi mamita que en paz descanse. Será mi cachinita y todo a precio Covid, bien solidario”, manifestó.

Asimismo, el popular chichero asegura que los trámites del divorcio siguen en curso, ya que Johana no se ha animado a firmar ningún papel. “Mi abogado solicitó el divorcio y estamos esperando su repuesta porque dijo que al día siguiente firmaba el papel y hasta ahora nada”, confirmó.

Por otra parte, Toño se siente renovado y muy bien de salud tras haber dado positivo al COVID-19. “Ayer (terminó su cuarentena) pero deben hacerme otra prueba para verificar que ya no tengo el virus, pero me siento bien. He bajado cerca de diez kilos (con la operación de la manga gástrica), estoy figurita”, dijo a Trome.

