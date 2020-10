Toño Centella estuvo como invitado especial en el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde fue consultado sobre la reciente intervención que tuvo por parte de la policía cuando se encontraba celebrando en un evento social, los cuales están totalmente prohibidos por la crisis sanitaria del COVID-19.

“Es un amigo que siempre colabora conmigo, que siempre me apoyó en los peores momentos. Porque tú sabes que en algún momento los ahorros se acaban. Me invitó porque cría chanchos, canté cuatro canciones y cuando me quise ir justo llegó la policía. No se me contrató, yo no organicé nada. No lo voy a volver a hacer. La gente no me cree”, explicó el cantante.

Por su parte, Ernesto Pimentel hizo reflexionar al artista y aseguró que todas las personas merecen una segunda oportunidad. “Yo creo en lo mejor de las personas, y detrás de Toño Centella hay una buena persona. Es una persona generosa, y bueno se equivocó. Yo le pido al público, a Dios, a ti que te des una segunda oportunidad y que tu talento te lleve a escenarios donde sea permitido disfrutarlo”, expresó.

