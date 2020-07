El cantante Toño Centella ha salido al frente para deslindar cualquier responsabilidad respecto a las amenazas de muerte que estaría recibiendo Marvin, integrante de ‘Zaperoko'.

Como se sabe, Toño Centella acusó a su esposa de infiel y de haberlo engañado con el joven cantante, quien tiene 17 años de edad, razón por la cual ha iniciado un proceso de divorcio.

Desde la cama de una clínica, donde se sometió a una cirugía de manga gástrica, Centella informó a la opinión pública que él no necesita amenazar a nadie “porque dios es el único que se encarga”.

“Me despierto (de la operación) con una sorpresa, que la gente está hablando cosas que no deben ser. Que esa persona que está vinculado a mi exesposa está recibiendo amenazas. Yo desmiento rotundamente todo eso, porque no tengo nada que ver”, comentó.

“Esta semana he estado muy dolido, no he tenido tiempo para conversar casi con nadie, pero la agente está hablando cosas que no son. Yo solamente digo, soy una persona buena, no me gusta hacerle daño a nadie”.

Esta mañana, el director de la orquesta salsera, Johnny Peña, comentó que Marvin Salas habría recibido amenazas de muerte.

Ante esa situación, el chichero pidió a sus fans que se calmen.

“Decirle a los centelleros que se calmen, que no estén hablando mal de esa persona, ya fue, capítulo cerrado y Centella renovado”.

Toño Centella desmintió amenaza de muerte a integrante de Zaperoko. (Facebook)