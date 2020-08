Toño Centella, quien viene atravesando el complicado proceso del coronavirus tras dar positivo hace algunos días, estuvo enlazado con el programa “En exclusiva”, donde reveló que su aún esposa, Johanna Rodríguez, le habría pedido una exorbitante cantidad de dinero por darle el divorcio.

El cantante fue consultado por la conductora Laura Borlini. “¿Es cierto eso que dicen que tu esposa te fue a buscar a tu casa para pedirte dinero?”, le preguntó. “Sí, eso dicen. El vecino de al frente me contó que vino a mi casa, pero la verdad no entiendo por qué. La señora ya tiene una denuncia por abandono de hogar”, manifestó.

Según lo que cuenta el artista, su expareja habría pedido una suma de 20 mil dólares en una reunión que se dio el mismo día que falleció la madre de Centella.

“El día miércoles nos citaron por el Centro de Lima. Yo no me reuní porque fue la muerte de mi madre, pero le pidió a mi apoderado los 20 mil dólares (...) No sé, de repente necesitará para mantener al chiquillo, piensan que soy el chanchito del ahorro”, comentó.

