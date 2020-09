El cantante de cumbiana, Toño Centella, preocupó a una reportera del programa “Mujeres al Mando” cuando de un momento a otro se descompensó.

Toño Centella tuvo que necesitar de la ayuda de la reportera para poder sentarse por unos segundos, mientras le faltaba la respiración. Según contó el músico, se debe a la dieta blanda que hoy sigue tras su operación de manga gástrica.

Además, Toó Centella viene atravesando un proceso de duelo tras la muerte de su mamá por coronavirus o Covid-19 y el divorcio al que llegó con su expareja.

“A veces no nos sentimos bien, pero a veces trato de ser fuerte, valiente. En cuatro meses me han pasado tantas cosas: la operación, la separación y, la muerte de la madre (...) me siento fuerte ante todas las adversidades”, contó Toño Centella.

Toño Centella reveló que hasta el momento no puede superar la muerte de su madre, quien perdió la batalla contra el coronavirus.

Toño Centella se descompensa en plena entrevista para “Mujeres al Mando”-ojo

