La terrible dolencia de Tony Cam, el imitador de Sandro, cada vez que baila en un escenario

Tony Cam, el imitador de Sandro, visitó la redacción de diario OJO, donde contó sobre sus conciertos para este mes de julio. Además de descartar volver a presentarse en un programa de imitación, debido al estrés que se maneja antes, durante y después del show; pero no cerró la posibilidad de participar en un reality de canto, dejando la imitación de lado.

El destacado artista también habló de las dolencias que sufre cada vez que sube al escenario para realizar su espectacular show, ya que como se sabe Tony Cam deja atónitos a su público por sus movimientos de cadera en cada presentación.

El imitador peruano sufre de necrosis avascular de cabeza femoral, una enfermedad de caderas que lo imposibilita a caminar y bailar adecuadamente, inclusive cada vez que termina un show necesita utilizar bastón por el terrible dolor que padece.

"Tengo cinco años con la enfermedad. Es una enfermedad, después de que la tengo, me entero que es común. Los médicos me dijeron que le puede dar a muchas personas a partir de los 30 años, a mí me dio a esa edad", declaró.

"Es bastante terrible el dolor, la gente ni cuenta se da porque no parece por los movimientos que hago, pero cuando me ven salir con el bastón me preguntan si me he caído o qué me ha pasado", agregó.

Tony Cam sostuvo que en algún momento tendrá que operarse para continuar con sus conciertos. Sin embargo, la recuperación tomará más de un año. "Son reemplazos de caderas, con eso mi vida se recupera al 90%. Los doctores me dieron dos opciones: la primera, que me lo haga a los 40 años, y la otra opción es, cuando no aguante más al dolor. El temor que tengo (al operarme) es que el tiempo de rehabilitación es de 6 a 7 meses por cadera y tengo que operarme las dos. Así que por el momento tengo que aguantarme como macho en el escenario", expresó.

A pesar de sus dolencias, Ton Cam aún hay para rato, es por eso que anunció que el próximo 27 de julio se estará presentando en el Centro de Convenciones María Angola, junto a Carlos Burga (José José) y Ronald Hidalgo (Juan Gabriel).